«Всем миром восстановим»: глава Ялты показала поврежденную дроном ВСУ школу Фороса

Учеников пострадавшей от удара украинских беспилотников школы имени Терлецкого в поселке Форос перевели на дистанционное обучение на время ремонта. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко , опубликовав кадры разрушений в учебном заведении.

Глава Ялты подчеркнула, что в школу ходят 208 детей и к предстоящему учебному году здание полностью отремонтировали. После атаки вражеских беспилотников работу предстоит провести заново.

«Уже приехала группа Минстроя оценить ущерб и сроки восстановления актового зала и библиотеки. Задача — очень быстро наладить все процессы. Используем средства из Фонда чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Всем миром быстро восстановим школу и вернемся к нормальной жизни», — заявила Павленко.

Она поблагодарила сотрудников МЧС и врачей, которые приняли участие в ликвидации последствий вчерашней атаки. Отдельно глава ялтинской администрации отметила решение руководства курорта «Мрия», которое предоставило номера для переселения отдыхающих.

Запущенные украинскими боевиками беспилотники атаковали Форос в минувшее воскресенье, 21 сентября. Жертвами налета стали три человека, еще 16 получили ранения различной степени тяжести.

Один из летательных аппаратов попал в здание школы имени Терлецкого. Прогремевший взрыв полностью разрушил актовый зал и повредил библиотеку учебного заведения.