Всего два жителя осталось в освобожденной от ВСУ слободе под Суджей

Житель Гончаровки Николай: в слободе остались только я и мой одноклассник

В слободе Гончаровка, расположенной в Суджанском районе Курской области, остались всего два местных жителя. Об этом РИА «Новости» рассказал житель населенного пункта Николай.

Мужчины отказались от предложенной эвакуации. Сама слобода была освобождена 14 марта.

«Я тут к однокласснику иду, мы тут вдвоем остались, никого больше здесь нет. Пока картоха не закончится я не уеду», — сказал мужчина.

Он добавил, с продуктами сейчас проблем нет, а обстрелы ВСУ их больше не пугают. По его словам, раньше «земля дрожала, диван подпрыгивал». Теперь он на это уже не обращает внимания.

Ранее жительница Гончаровки рассказала, что во время оккупации украинскими боевиками их слободы погибло много мирных людей. Ее знакомого разорвало на части, когда он пошел покормить кур и попал под «прилет» ВСУ.

До этого военкор Александр Коц сообщал, что заехал в больницу в Гончаровке вместе с бывшим главой Суджанского района Александром Богачевым. Там они нашли тело беременной девушки, расстрелянной боевиками ВСУ летом 2024 года.