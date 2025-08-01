Всегда востребованы и важны: Путин охарактеризовал переговоры с Украиной

Переговоры между Россией и Украиной, в том числе в Стамбуле, всегда востребованы и важны. Об этом заявил президент Владимир Путин журналистам, находясь с белорусским коллегой Александром Лукашенко на острове Валаам.

При этом глава государства положительно оценил итоги предыдущих этапов переговоров, в частности обмен пленными.

«Как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину?» — добавил он.

При этом условия по урегулированию конфликта — или, как уточнил президент, цели России — остались неизменными.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что хочет добиться окончания конфликта, и выразил уверенность, что у него получится это сделать.