НАТО в прошлом хотел навредить России бомбардировками Югославии, а теперь попытался сделать это через конфликт на Украине. Переехавший в Херсонскую область серб Драган Милошевич заявил об этом РИА «Новости» .

Мужчина уехал из Сербии и устроился работать в местную администрацию в Херсонской области. Он заявил, что сербский народ всегда поможет российскому. Милошевич вспомнил, как в 1999 году войска НАТО атаковали Югославию, и сказал, что украинский конфликт стал продолжением того нападения.

«Сейчас они ломают Сербию и будут ломать, пока мы будем поддерживать Россию. Это продолжение конфликта, который был еще давно, просто они всегда хотели сломать Россию», — сказал он.

Дипломаты тоже уличили Запад в желании нанести России стратегическое поражение при помощи украинского конфликта. Президент Владимир Путин заявил, что это невозможно, и пригласил к диалогу осознавших тщетность своих усилий политиков.