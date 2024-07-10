Гуманитарная катастрофа. Ельцин предупреждал о фатальности бомбардировок Югославии НАТО

Ельцин считал, что США и НАТО совершили большую ошибку, когда бомбили Югославию

Бывший президент России Борис Ельцин в разговоре по телефону с Биллом Клинтоном называл бомбардировки Югославии фатальной ошибкой НАТО. Рассекреченную стенограмму разместили на сайте архива нацбезопасности США.

Телефонный разговор между ними состоялся 19 апреля 1999 года. В ходе беседы Борис Ельцин отметил, что агрессия альянса стала причиной гуманитарной катастрофы. Он также добавил, что бомбардировки Югославии значительно ухудшили отношения США и России.

«Я повторяю, что развитие событий в последние недели подтверждает, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия ситуации», — заявил экс-президент России своему собеседнику.

В марте этого года Россия запросила заседание Совбеза ООН по атаке Североатлантического альянса на Югославию. Ранее Франция и США сорвали проведение заседания по этой теме.