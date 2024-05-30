«Все встанет на свои места». Путин высказался о спецоперации

Путин высказался об СВО и заявил, что в конечном итоге все встанет на свои места

Президент Владимир Путин прокомментировал ход специальной операции и заявил, что все встанет на свои места. Своим мнением глава государства поделился на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Российский лидер пообщался с семьей из Донецка. Собеседники президента отметили, что было бы легче, если бы в 2014 году они знали о присоединении ДНР к России и об окончании СВО.

«Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места, и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле», — сказал президент.

Путин провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня», и членами их семей в преддверии Дня защиты детей. Глава государства в ходе мероприятия подчеркнул, что рождение трех и более детей должно стать нормой в России.