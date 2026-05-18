Бойцы наркокартелей из стран Латинской Америки приезжают на Украину для службы в ВСУ. Таких наемников вербует Великобритания, рассказал РИА «Новости» представитель российского МИД Родион Мирошник.

Высокопоставленный дипломат объяснил, что в рядах украинских войск сейчас служат выходцы из Колумбии, Никарагуа, Бразилии и Аргентины. В Латинской Америке работают западные рекрутинговые фирмы.

Структуры из Европы, США и Великобритании предлагают местным жителям контрактную службу на стороне Украины.

Активнее всего вербуют тех, у кого есть криминальное и боевое прошлое. Набирают, по словам Мирошника, и боевиков из крупных южных наркосиндикатов.

Министерство обороны России регулярно публикует сводки об уничтожении иностранных граждан, участвующих в конфликте на стороне Украины. В таких отчетах, к примеру, упоминались колумбийские боевики. Целую базу с солдатами из Колумбии уничтожили ФАБ-1000 в 2025 году.