«Все в дыму, просто ужас». В Курске рассказали о первых минутах после падения ракеты

Сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске ночью, когда жители уже легли спать. Горожане услышали сильный грохот, улицы заволокло дымом. О первых минутах после ЧП «Известиям» рассказали жители района.

Одна из женщин отметила, что из-за удара в доме выбило стекла, а шторы и жалюзи отвалились.

«Мы сразу поднялись и выбежали. Мы вышли ― все в дыму, просто ужас», — добавила она.

Другая жительница указала, что атака была похожа на «захлестывающую волну».

Корреспондент издания Дмитрий Зименкин сообщил, что на месте ЧП есть несколько сгоревших автомобилей. По его словам, вся улица в осколках, одну из машин ими полностью изрешетило. Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в здании, добавил он.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в результате атаки ВСУ пострадали 13 жителей. Двоих из них доставили в больницу в тяжелом состоянии.