Звук после падения беспилотника в Зеленограде можно сравнить с разрядом молнии. Об этом 360.ru рассказала местная жительница.

«Звуки были похожи на резкий хлопок молнии. Я слышала два — глубокой ночью, в районе двух часов. Место оцепили, там работают экстренные службы. Обломки стеклопакетов упали на машины под домом, все усыпано осколками», — сказала она.

Женщина добавила, что в частично поврежденной обломками квартире никто не проживал, стены не пострадали.

«Наши системы ПВО прекрасно работают, молодцы. Не допустили, чтобы беспилотник дальше вглубь Москвы полетел», — отметила собеседница 360.ru.

Украинский беспилотник сбили над Зеленоградом в ночь на 20 июля. В результате на парковке загорелись несколько автомобилей, один из них взорвался. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнял, что силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, летевших в направлении столицы.