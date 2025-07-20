Последствия атаки БПЛА на Зеленоград сняли на видео

Украинский беспилотник сбили над Зеленоградом. В результате на парковке загорелись несколько автомобилей, один из них взорвался, сообщил Telegram-канал Mash.

«Машина взорвалась после попадания обломков вражеского БПЛА», — отметили в сообщении.

На видео запечатлено, как рядом с домом полыхают две машины. Также к месту ЧП подъехали экстренные службы. В некоторых квартирах в многоэтажках выбило окна, осколки стекол посыпались на улицу. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, летевших на столицу. Обломки БПЛА упали на территории Зеленограда.