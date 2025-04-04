«Все службы приехали очень быстро». Жительница Стремилова рассказала об атаке дрона ВСУ

Она услышала взрыв из своей квартиры на улице Мира в 01:45.

«Я сначала не поняла, но взрыв был такой… Просто я даже не могу это словами описать. Потом встал следом муж и говорит: „Смотри, у нас стекло в спальне разбито“. На балконе, главное, не разбилось, а именно в спальне. Потом я взвыла 112, МЧС. Приехали очень быстро и скорая, и МЧС, и пожарные, и полиция. <…> У меня дома были и газовщики, и МЧС фотографировало. Сработано очень быстро все, в течение каких-то 10-15 минут приехали все», — рассказала Елена.

Повреждения из-за атаки БПЛА в Чехове получили несколько домов. В квартирах не только выбило стекла: срывало двери, падали люстры и посуда. Сейчас обстановка спокойная, сообщили один из очевидцев.