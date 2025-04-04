Несколько домов в городском округе Чехов Московской области получили повреждения из-за атаки БПЛА. Подробно об этом 360.ru рассказали очевидцы.

Одна из местных жительниц сообщила, что услышал первый взрыв в 01:20.

«Возможно, он был на Заречной, где пострадал дом и нашли беспилотник. После первого взрыва прошло 20 минут, и в 01:40 был второй взрыв. Беспилотник нашли за забором у дома, где был первый взрыв, насколько мне известно. Заречная 14а — пострадал этот дом. Также жилые дома. Немного пострадал пятый дом, в некоторых квартирах выбило стекла. У кого-то слетела дверь, у кого-то даже люстра упала, посуда полопалась. В каких именно квартирах и домах — я точно не знаю», — поделилась очевидица.

По ее словам, сейчас обстановка спокойная, жертв нет. Вторая свидетельница случившегося тоже слышала взрывы ночью.

«В 01:44 проснулась от звука взрыва. Приглушенный. Почти сразу дом начало трясти. Мы находимся в пяти километрах от Стремилова. Примерно в районе двух часов ночи был еще один взрыв», — сказала собеседница 360.ru.

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин сообщил, что один украинский дрон сбили около 02:05. В нескольких домах в Стремилове выбило стекла.