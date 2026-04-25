«Все расплакались». Вернувшийся из плена военный рассказал о первом звонке семье

Вернувшийся из плена ВСУ боец признался, что сильно соскучился по родным

Российский военнослужащий после возвращения из украинского плена сразу связался с семьей. Он рассказал РИА «Новости» , что родные и близкие расплакались, когда он впервые им позвонил.

«Радость переполняет, честно. <…> Все расплакались, рады все, конечно», — признался боец.

По его словам, он очень соскучился по родным и близким. Первым делом хотел бы обнять их.

До этого Минобороны сообщило о возвращении 193 российских военнослужащих в рамках обмена пленными с Украиной. Киевскому режиму передали такое же количество военнопленных ВСУ.

Сначала российских бойцов переправили на территорию Белоруссии, где они получили помощь медиков и психологов. На родине они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Ранее в Подмосковье приземлился самолет Ил-76МД с российскими военными, спасенными из украинского плена.