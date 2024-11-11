Жители приграничных районов Курской области начали возвращаться в свои дома, которые опустели из-за грабежей и мародерства украинских боевиков. Об этом ТАСС рассказала фельдшер отряда «Барс-Курск» с позывным Рысь.

В качестве примера она привела знакомых, которые вернулись в свой дом в Глушкове.

«Все в доме порублено, перевернуто, что-то ВСУ с собой забрали», — отметила фельдшер.

По ее словам, некоторым жителям приходится заселяться в дома с абсолютно голыми стенами.

Ранее газета New York Post сообщила о новой группировке российских войск численностью в 50 тысяч военнослужащих. Командование направит дополнительные силы для освобождения Курской области от украинских боевиков.

По информации издания, ВС России начнут наступать на ВСУ сразу на нескольких участках. Американские разведчики объяснили, что под Курском и на Донбассе украинские военные оказались в тяжелом положении. По словам источников NYP, ВСУ столкнулись с острым дефицитом кадров.