«Все поля блестят». Сумское приграничье опутали оптоволокном из-за БПЛА

Приграничные районы Сумской области буквально опутали оптоволоконными нитями из-за активности беспилотников с обеих сторон. Об этом РИА «Новости» рассказал боец группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Голливуд.

«Все поля блестят — это оптоволокно. Много километров этого оптоволокна. Все деревья, все поля опутаны этими нитями», — сказал он.

Голливуд объяснил, что по ним дрон на оптоволокне как раз и перемещается. Это делает беспилотник неуязвимым для систем радиоэлектронной борьбы, так как у него прямая связь с пультом.

Такими оптоволоконными нитями опутаны километры приграничных районов Сумской области. Раньше эта технология считалась устаревшей, но в итоге к ней вернулись, так как она оказалась самой эффективной. Оптоволокно позволяет поражать цели в условиях, когда любой радиосигнал могут заглушить за километры.

Ранее в России инженеры разработали прототип тяжелого беспилотника с применением искусственного интеллекта.