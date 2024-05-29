«Все очень серьезно». Владимир Путин жестко поставил НАТО на место

Аналитик Меркурис: Путин жестко предупредил НАТО по поводу ударов по России

Фото: РИА «Новости»

Заявление президента Владимира Путина о небольшой территории и высокой плотности населения стран ЕС стало жестким ответом на предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине наносить удары по РФ оружием западного производства. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала британский эксперт Александр Меркурис.

«Путин жестко предупредил западные державы. Все очень серьезно», — заявил аналитик.

Ранее эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может попытаться создать конфликтную ситуацию между Соединенными Штатами и Китаем.

Зеленский заявил на пресс-конференции в Испании, что корректируемые российские авиабомбы наносят серьезный удар украинской армии.

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