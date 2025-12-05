Украина столкнулась с худшей ситуацией на поле боя, осталась без личного состава и не должна диктовать России условия мирного соглашения. Военный аналитик Скотт Риттер заявил об этом на YouTube-канале Dialogue Works .

«С украинцами все кончено. У них ничего не осталось. Бригады размером с батальон. <…> Они не могут никого заменить, потому что все мертвы. Никого не осталось, ничего не осталось, и это реальность», — заявил он.

По мнению Риттера, победа России стала очевидной, и теперь перед Украиной стоят два пути: простой и сложный. Первый заключается в том, чтобы признать победу российской армии, второй — в отрицании этого факта и уничтожении украинского государства. В подтверждение он припомнил слова президента США Дональда Трампа о том, что если киевский режим продолжит действовать в том же духе, то потеряет страну.

Ранее генерал-майор Владимир Попов допустил, что ради создания буферной зоны российские войска пойдут на юг Украины. Новые границы государства, по его прогнозу, протянутся до Винницкой области.