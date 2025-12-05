Он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о неминуемом освобождении Донбасса и Новороссии. Попов объяснил, что для создания буферной зоны так или иначе придется занять территорию вдоль дельты Днепра на побережье Черного моря, полностью или частично Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области. С этой целью российские войска пойдут на юг Украины.

«Насколько я понимаю, нам необходимо освободить территории практически до Винницкой области. То есть, Запорожская область будет освобождена практически вся для того, чтобы обеспечить гарантию безопасности, в том числе Запорожской атомной электростанции. Николаевская область будет освобождена, потому что там есть вход в Черное море», — сказал генерал-майор.

Одним из последних Вооруженные силы России заняли населенный пункт Черновое в Запорожской области. Кроме того, они закрепились на окраинах Гуляйполя, важного логистического узла наряду с Ореховом.