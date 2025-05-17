Министр Украины Андрей Сибига высоко оценил предложение России об обмене военнопленными и ее усилия для встречи делегатов двух государств. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она напомнила о высказывании украинского дипломата, который одобрил обмен пленными в формате «1000 на 1000».

«Так все „это“ предложила Россия, ее президент, и реализовала уполномоченная главой государства делегация, над которой [Владимир] Зеленский сутки насмехался», — подчеркнула Захарова.

Он добавила, что Сибига подтвердил, что предложение России имеет смысл. Дипломат также выразила надежду, что украинцы не позволят «натовским советчикам» снова сбить себя с пути к мирному урегулированию.

Переговоры двух делегаций прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились обменяться военнопленными и предоставить детальные предложения по прекращению огня.