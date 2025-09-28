Песков заявил, что ответ в случае удара по Кремлю всем известен

Вероятность удара по Кремлю и ответ на такой шаг Украины лучше даже не обсуждать. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Наш Верховный главнокомандующий, президент, он же говорил уже на эту тему. То есть об этом лучше даже не говорить. И все это понимают», — подчеркнул он.

Песков объяснил поведение Владимира Зеленского тем, что ему нужно как-то показать себя перед Европой, которая взяла на себя роль кормилицы Украины, и ее кураторами.

«С каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается. И с каждым днем неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины. И вот в этом они должны отдавать себе отчет», — добавил официальный представитель Кремля.

Украинские власти, допустил он, в курсе ситуации, но блефуют и не не собираются искать мирные пути урегулирования конфликта.