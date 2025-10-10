«Все было заминировано»: стали известны детали возвращения пленных снайперов в начале СВО

Двух военнопленных, вернувшихся из украинского плена в начале СВО еще до официальных обменов, выдали российской стороне посреди минного поля. Об этом в беседе с РБК рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По словам парламентария, двух снайперов вернули в качестве демонстрации способностей украинской переговорной группы.

Бойцов доставили на территорию близ границы Украины и Белоруссии и оставили на точке посреди минных полей. По ним российским представителям пришлось добираться «козьими тропами», сворачивать с которых было крайне опасно.

«Нужно было перейти рвы, которые украинцы прокопали после вхождения наших войск. Там все было заминировано <…> И еще надо было с ними обратно возвращаться», — пояснил собеседник издания.

О возвращении военных не объявляли официально, напомнил он, однако очень быстро о случившемся узнали. После этого с Саралиевым, по его словам, связалось большое количество родственников пленных по обе стороны фронта.