«Все будет нормально». Пашаев вновь пострадал в зоне СВО

Экс-адвокат Эльман Пашаев снова пострадал в зоне СВО

Фото: Телеканал «360»

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев вновь получил ранения в зоне спецоперации. О своем состоянии он сообщил в комментарии 360.ru.

По словам Пашаева, он пострадал во время прилета. Но других подробностей не привел.

Врачи выявили у него выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, цефалгический и вестибуло-атактический синдром, ретроградную амнезию и синкопальные эпизоды.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Помимо этого, он получил ушиб грудной клетки и грудного отдела позвоночника. Также есть подозрение на акубаротравму. Но вместе с тем он не теряет присутствие духа.

«Думаю, все будет нормально», — подчеркнул он.

В начале мая Пашаев, находясь на лечении после первого ранения в зоне СВО, заявлял, что хочет скорее вернуться обратно, хотя медики указывали на необходимость длительного восстановления.

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