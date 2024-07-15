«Все будет нормально». Пашаев вновь пострадал в зоне СВО

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев вновь получил ранения в зоне спецоперации. О своем состоянии он сообщил в комментарии 360.ru.

По словам Пашаева, он пострадал во время прилета. Но других подробностей не привел.

Врачи выявили у него выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, цефалгический и вестибуло-атактический синдром, ретроградную амнезию и синкопальные эпизоды.

Помимо этого, он получил ушиб грудной клетки и грудного отдела позвоночника. Также есть подозрение на акубаротравму. Но вместе с тем он не теряет присутствие духа.

«Думаю, все будет нормально», — подчеркнул он.

В начале мая Пашаев, находясь на лечении после первого ранения в зоне СВО, заявлял, что хочет скорее вернуться обратно, хотя медики указывали на необходимость длительного восстановления.