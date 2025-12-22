Российские военные заняли территории между Свято-Покровским и Васюковкой

Вооруженные силы России значительно продвинулись к югу от Северска. Об этом сообщил украинский военный Telegram-канал Deep State.

По его данным, бойцы заняли территории между Свято-Покровским и Васюковкой, ранее контролируемых ВСУ.

Со стороны Артемовска (Бахмута) россияне продвинулись от Орехово-Васильевки.

Ранее российские силовики сообщили, что украинские военные стали выстраивать оборону южнее Вильчи в Харьковской области. ВСУ пытаются осуществить дистанционное минирование маршрутов захода в населенный пункт.

На минувшей неделе ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО, в том числе Новоплатоновку под Харьковом.