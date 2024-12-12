ВС России зашли в село Шевченко

Российская армия вошла в село Шевченко, расположенное западнее Курахова. В населенном пункте начались бои, заявил РИА «Новости» сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он отметил, что ВС России продолжают окружать Курахово, и угроза полного взятия населенного пункта в кольцо ВСУ становится все очевиднее. По его словам, бои продолжаются и в самом городе, инициатива на поле боя находится в руках у ВС России.

«Наша армия шаг за шагом оттесняет противника к западным окраинам города. Враг постепенно откатывается в промзону, где оборудовал укрепрайоны», — подчеркнул Рогов.

Российские войска окружают Курахово с запада и юга, они уже освободили восточную часть. Сражения продолжаются в центральной, южной и западной части города, объяснил Рогов.

Ранее о скором освобождении Курахова рассказал военный эксперт Ян Гагин. Он предположил, что для этого понадобится еще несколько дней.