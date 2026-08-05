ВС России заняли Рыжевку в Сумской области и Зарницу в Запорожской области

Российские войска в течение суток взяли под контроль два населенных пункта — Рыжевка в Сумской области и Зарница в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, Рыжевку заняли подразделения группировки войск «Север», а Зарницу — подразделения группировки войск «Восток».

Кроме того, за отчетный период российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые, по данным Минобороны, задействованы в интересах ВСУ. Также ВС России ударили по цехам производства и местам хранения ударных беспилотников и пунктам размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

На встрече с руководством Министерства обороны президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности начальника группировки войск «Восток» Петра Болгарева.