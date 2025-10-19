Сальдо указал на начало освобождения Херсона

Вооруженные силы России контролируют промышленную зону Херсона на левобережье Днепра, а также дачные поселки на островах в низовьях реки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии ТАСС .

«Освобождение самого города Херсона уже начато» — сказал глава региона.

По его словам, российские подразделения удерживают промышленные районы города, расположенные на левом берегу. Сальдо отметил, что под контролем также находятся дачные массивы, расположенные между Херсоном и Черным морем. Он заявил, что эти действия можно считать началом процесса установления контроля над городом.

В ноябре 2022 года экс-министр обороны Сергей Шойгу по предложению тогдашнего командующего группировкой войск Сергея Суровикина отдал приказ об отводе российских сил с правого берега Днепра на левый, где и находится промышленная часть Херсона.