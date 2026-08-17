Российские войска за минувшие сутки взяли под контроль два населенных пункта — Новосолошино в Запорожской области и Андреевскую Общину в ДНР. Об этом говорится в свежей сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, Андреевскую Общину заняли подразделения группировки войск «Центр». В Минобороны сообщили, что населенный пункт перешел под российский контроль «в результате решительных действий» военнослужащих группировки.

Одновременно подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступательные действия в Запорожской области. Как утверждает российское оборонное ведомство, войска продвинулись в глубину обороны ВСУ и взяли Новосолошино.

На днях ведомство отчитывалось о взятии Новониколаевки и Торецкого в ДНР. Оба населенных пункта перешли под контроль Вооруженных сил России при наступательных действиях группировки войск «Центр».