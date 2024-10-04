ВС России заняли фортификационные сооружения ВСУ в Угледаре

Российские военные, освободив Угледар, заняли создаваемые ВСУ на протяжении 10 лет подземные сооружения и переходы, рассказал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что город имеет важное стратегическое значение для украинской армии, поэтому противник старался удержать позиции как можно дольше.

Город был нужен ВСУ из-за его географического положения, из-за того, что он находится на господствующей высоте, объяснил Пушилин.

«Очень много открылось того, что противник готовил на протяжении практически 10 лет многокилометровые подземные укрытия и переходы, которые использовались противником. Сейчас это все находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации», — добавил глава республики.

В Угледаре остались и мирные жители, всего чуть больше 100 человек. Российские военные оказывают им помощь.