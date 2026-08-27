Бигма: бойцы «Запада» уничтожили 55 пунктов управления БПЛА и три снаряда HIMARS

Российские военные за сутки уничтожили 111 тяжелых гексакоптеров, 55 пунктов управления БПЛА и три снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Ивана Бигму.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 111 тяжелых боевых гексакоптеров и шесть барражирующих боеприпасов противника», — сказал он.

Бойцы ВС России также уничтожили 36 робототехнических комплексов и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало, что артиллеристы группировки войск «Восток» поразили блиндажи, укрытия и огневые позиции украинских неонацистов на Запорожском направлении. В военном ведомстве гордо добавили, что российские парни просто огонь.