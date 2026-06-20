Украинская армия за сутки потеряла 1440 военнослужащих на всех направлениях спецоперации, где действовали группировки войск «Север», «Юг», «Запад», «Центр», «Восток» и «Днепр». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Минобороны.

Бойцы «Севера» уничтожили более 255 боевиков ВСУ, 16 машин, четыре миномета и три станции РЭБ. Один солдат сдался в плен.

Военные «Запада» уничтожили 220 бойцов, 15 машин, пять станций РЭБ, два миномета и САУ «Гвоздика». В зоне действий Южной группировки войск ВСУ потеряли 125 боевиков, шесть ББМ, 23 машины и пять орудий полевой артиллерии.

Бойцы «Востока» уничтожили более 500 военных ВСУ, семь автомобилей, пять станций спутниковой связи Starlink, три ББМ, 52 БПЛА и склад беспилотников. В зоне ответственности «Центра» ликвидировали свыше 300 украинских солдат, пять ББМ, пять автомобилей и одну САУ. Бойцы «Днепра» уничтожили до 40 боевиков, 13 машин и три станции РЭБ.

Ранее бойцы «Севера» за сутки уничтожили три НРТК и 39 пунктов управления БПЛА.