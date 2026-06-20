ВС России за сутки уничтожили 1440 солдат ВСУ на всех направлениях СВО
Украинская армия за сутки потеряла 1440 военнослужащих на всех направлениях спецоперации, где действовали группировки войск «Север», «Юг», «Запад», «Центр», «Восток» и «Днепр». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Минобороны.
Бойцы «Севера» уничтожили более 255 боевиков ВСУ, 16 машин, четыре миномета и три станции РЭБ. Один солдат сдался в плен.
Военные «Запада» уничтожили 220 бойцов, 15 машин, пять станций РЭБ, два миномета и САУ «Гвоздика». В зоне действий Южной группировки войск ВСУ потеряли 125 боевиков, шесть ББМ, 23 машины и пять орудий полевой артиллерии.
Бойцы «Востока» уничтожили более 500 военных ВСУ, семь автомобилей, пять станций спутниковой связи Starlink, три ББМ, 52 БПЛА и склад беспилотников. В зоне ответственности «Центра» ликвидировали свыше 300 украинских солдат, пять ББМ, пять автомобилей и одну САУ. Бойцы «Днепра» уничтожили до 40 боевиков, 13 машин и три станции РЭБ.
Ранее бойцы «Севера» за сутки уничтожили три НРТК и 39 пунктов управления БПЛА.