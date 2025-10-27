ВС России за сутки поразили военный аэродром ВСУ и объекты для перевозок оружия
Российские военные нанесли удары по военному аэродрому, а также объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые использовали для железнодорожных перевозок вооружения и техники в районы боевых действий в Донбассе. На это указали в сводке Министерства обороны России о ходе специальной военной операции по состоянию на 27 октября.
По целям работали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Под удар попали места запуска дронов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских подразделений.
Кроме того, в министерстве сообщили о продвижении подразделений группировки войск «Восток» в глубину обороны противника: российские военные взяли под контроль населенные пункты Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.