ВС России за сутки поразили военный аэродром ВСУ и объекты для перевозок оружия

Российские военные нанесли удары по военному аэродрому, а также объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые использовали для железнодорожных перевозок вооружения и техники в районы боевых действий в Донбассе. На это указали в сводке Министерства обороны России о ходе специальной военной операции по состоянию на 27 октября.