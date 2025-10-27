Подразделения группировки войск «Восток» за сутки освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Все три села находятся в приграничье между областями, к северу и северо-востоку от города Гуляйполе.

Российские военные поразили подразделения механизированной бригады и двух штурмовых полков ВСУ. Противник на этом участке фронта потерял до 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и склад материальных средств.

Ранее военнослужащие группировки «Центр» в подробностях рассказали, как освобождали Ивановку в Днепропетровской области.