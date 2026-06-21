ВС РФ за сутки освободили 94 здания в Константиновке, ВСУ потеряли до 95 военных

Российские военные активно продвигаются в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике, за сутки там освободили 94 здания. Противник потерял до 95 человек живой силы, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что в юго-западных районах Константиновки идет ликвидация разрозненных групп 100-й и 28-й механизированных бригад ВСУ.

«Уничтожено до 95 военнослужащих, 15 автомобилей, 21 наземный робототехнический комплекс и две боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии», — уточнили в пресс-службе.

Также бойцы 67-й мотострелковой дивизии при наступлении в Красном Лимане очистили от украинских боевиков 47 зданий и взяли под контроль пять опорных пунктов. На юге города военные завершают уничтожение блокированной группы боевиков 120-й бригады территориальной обороны.

Днем ранее Минобороны показало кадры зачистки зданий в Константиновке.