Минобороны показало кадры зачистки зданий в Константиновке

Бойцы действуют малыми группами по два-три человека, а для подземных укрытий противника используют противотанковые мины. Все происходящее фиксируется с воздуха с помощью беспилотников.

Таким образом, за минувшие сутки в городе удалось зачистить 94 здания.

Ранее командир артиллерийского дивизиона Южной группировки войск рассказал, что у украинских военных, находящихся в Константиновке, осталась всего одна трасса для снабжения, которая тем не менее уже простреливается российской артиллерией. ВСУ в городе больше не могут сопротивляться, отступают и сдаются в плен.