ВС России за полторы минуты уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Харьковом

Операторы БПЛА спецназа «Ахмат» вместе с союзными подразделениями «Севера» осуществили комбинированный удар по командному пункту дронов ВСУ в Харьковской области, уничтожив его за полторы минуты. Об этом заявил командир группы БПЛА батальона «Ваха» с позывным Узбек в беседе с РИА «Новости» .

По задумке, успех операции обусловлен скоординированным применением сразу нескольких видов вооружений.

«Задумка была такая: мы первые бьем КВНами (БПЛА — прим. ред.). У нас два КВН шли вместе, один должен был дверь открыть, а второй должен был выкурить, и в этот момент должны были ракета и „Молния“ ударить», — заявил военный.

Он отметил, что вся операция была четко рассчитана по времени. Противник не успел среагировать.

Ранее стало известно, что за ночь бойцы «Севера» уничтожили 10 пунктов управления БПЛА ВСУ. Также военные ликвидировали вражескую 120-миллиметровую систему залпового огня «Верба».