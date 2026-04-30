За неделю расчеты дронов группировки «Север» уничтожили в Сумской области четыре вражеских гексакоптера модели «Баба Яга». Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» командир взвода беспилотных систем 145-го полка морской пехоты группировки войск «Север» с позывным Мультик.

«За последнюю неделю наши расчеты БПЛА уничтожили четыре гексакоптера типа „Баба Яга“ Вооруженных сил Украины в Сумской области», — сказал он.

По словам военного, морпехи «Севера» каждый день защищают Россию от вражеских БПЛА, укрепляя буферную зону на территории Сумской области.

Ранее военнослужащий «Южной» группировки войск с позывным Машук рассказал журналистам, что российские бойцы во время освобождения Ильиновки воспользовались трофейным дроном типа «Баба-яга». До этого бойцы нашли беспилотник, отремонтировали и научились им управлять.