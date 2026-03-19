Российские военные взяли под контроль Павловку и Федоровку Вторую в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Павловка и Федоровка Вторая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, Павловку освободили подразделения группировки войск «Центр». Бойцы группировки «Юг» в результате активных действий заняли Федоровку Вторую.

Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Также поразили места подготовки и запуска дальнобойных беспилотников, пункты временного размещения формирований противника 148 районах.

Накануне Минобороны сообщило о взятии Александровки в ДНР. Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск «Запад».