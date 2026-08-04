«Военная мысль»: российские ЗРК C-400 сбили 10 МиГ-29 ВСУ за день в 2023 году

Российские военные за день сбили 10 украинских истребителей в 2023 году. МиГ-29 перехватили с помощью зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», сообщил журнал Минобороны России «Военная мысль».

По словам автора статьи, начальника зенитных ракетных войск ВКС Росси Александра Романенкова, результаты первых загоризонтных стрельб, и правда, были триумфальными. Тогда за неделю удалось поразить 24 самолета.

Недавно российские военные поразили объекты ТЭК и склады беспилотников на Украине. Удары нанесли по заводам и складам с дронами. Кроме того, в 148 районах атаковали позиции ВСУ и иностранных наемников.