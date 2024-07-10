Участок трассы Мирноград – Константиновка, являющийся ключевым для снабжения группировки ВСУ, попал под огневой контроль российских военных. Об этом сообщил ТАСС.
По информации оперативных служб региона, бойцы ВС России находятся всего в нескольких километрах от линии снабжения.
Ранее российские штурмовики группировки войск «Центр» заняли крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине Кирова в зоне проведения спецоперации. Штурмовые подразделения отряда «Ветераны» расчистили трехкилометровый туннель вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл противника.
Они неожиданно атаковали боевиков ВСУ и установили контроль над опорником. С помощью туннеля военные также наладили снабжение снарядами, оружием и продуктами.