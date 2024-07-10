ВС России взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Константиновке

Фото: РИА «Новости»

Участок трассы Мирноград – Константиновка, являющийся ключевым для снабжения группировки ВСУ, попал под огневой контроль российских военных. Об этом сообщил ТАСС.

По информации оперативных служб региона, бойцы ВС России находятся всего в нескольких километрах от линии снабжения.

Ранее российские штурмовики группировки войск «Центр» заняли крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине Кирова в зоне проведения спецоперации. Штурмовые подразделения отряда «Ветераны» расчистили трехкилометровый туннель вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл противника.

Они неожиданно атаковали боевиков ВСУ и установили контроль над опорником. С помощью туннеля военные также наладили снабжение снарядами, оружием и продуктами.

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