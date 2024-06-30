Штурмовики ВС России заняли крупный опорный пункт ВСУ
МО: штурмовики ВС РФ заняли опорный пункт ВСУ благодаря подземному туннелю
Штурмовые подразделения отряда «Ветераны» российской группировки войск «Центр» заняли крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Кирова. Штурмовики использовали трехкилометровый подземный туннель, сообщило Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, военнослужащие отряда тайно расчистили туннель вдоль канала Северский Донец и воспользовались им, чтобы зайти в тыл хорошо укрепленного опорного пункта. Благодаря туннелю также удалось наладить снабжение штурмовиков боеприпасами, оружием и продуктами.
В украинском опорном пункте располагались долговременные огневые точки и подземные укрытия ВСУ. ВС России совершили атаку внезапно и полностью овладели им. Противник сдался и отступил.
Ранее стало известно, что российские силы сбросили трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 на пункт управления батальона механизированной бригады ВСУ в ДНР. В результате здание оказалось уничтожено полностью.