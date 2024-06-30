Штурмовики ВС России заняли крупный опорный пункт ВСУ

Как уточнили в ведомстве, военнослужащие отряда тайно расчистили туннель вдоль канала Северский Донец и воспользовались им, чтобы зайти в тыл хорошо укрепленного опорного пункта. Благодаря туннелю также удалось наладить снабжение штурмовиков боеприпасами, оружием и продуктами.

В украинском опорном пункте располагались долговременные огневые точки и подземные укрытия ВСУ. ВС России совершили атаку внезапно и полностью овладели им. Противник сдался и отступил.

Ранее стало известно, что российские силы сбросили трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 на пункт управления батальона механизированной бригады ВСУ в ДНР. В результате здание оказалось уничтожено полностью.