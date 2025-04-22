Российские военные освободили Сухую Балку в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики», — заявили в министерстве.

Также российские военные поразили группировки войск ВСУ, включая тяжелую механизированную, три механизированные, мотопехотную бригады, а также бригаду теробороны. Удары нанесли в районе населенных пунктов Новооленовка, Заря, Ульяновка, Васюковка, Новая Полтавка, Северск, Часов Яр и Яблоновка.

Ранее российские войска освободили Преображенку в ДНР. В Минобороны отметили, что военные отказались от радиопереговоров во время выполнения задачи и предпочли пользоваться только звуковыми сигналами. Военные двигались группами, прикрываясь антидроновыми покрывалами.