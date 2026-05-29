ВС России взяли под контроль Лесное, Новоподгородное, Караичное и Бударки

Российские военные за последние сутки установили контроль над четырьмя населенными пунктами в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщило Минобороны России в недельной сводке о проведении специальной военной операции.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» заняли населенные пункты Бударки и Караичное в Харьковской области. Еще один населенный пункт — Новоподгородное в Днепропетровской области — перешел под контроль подразделений группировки «Центр». Кроме того, группировка войск «Восток» заняла Лесное в Днепропетровской области.

В Минобороны также сообщили, что с 23 по 29 мая российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. По данным министерства, целями стали предприятия ВПК, объекты энергетики и портовой инфраструктуры, авиабазы, места хранения и запуска беспилотников, а также пункты размещения противника.

Ранее ВС России взяли под контроль Нововасилевку в Харьковской области.