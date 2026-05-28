ВС России установили контроль над Нововасилевкой в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль Нововасилевку в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

Занять населенный пункт удалось благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск «Север».

Также российские военные нанесли серию ударов по объектам ВСУ, связанным с беспилотной авиацией и военной логистикой. По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники поразили площадки хранения и запуска дальнобойных БПЛА, объекты энергетики, аэродромную и транспортную инфраструктуру, которую используют украинские подразделения.

Также удары пришлись по складам боеприпасов и горючего, а еще по пунктам временного размещения противника в 147 районах.

Накануне Минобороны отчиталось об установлении контроля над двумя населенными пунктами — Гранов в Харьковской области и Воздвижевка в Запорожской области.