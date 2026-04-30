ВС России взяли под контроль Корчаковку и Новоалександровку

Российские войска в течение суток установили контроль над двумя населенными пунктами — Корчаковкой в Сумской области и Новоалександровкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны в свежей сводке о специальной военной операции .

Овладеть Корчаковкой удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Север». Новоалександровку освободили подразделения группировки войск «Центр», уточнили в ведомстве.

Кроме того, за отчетный период российские войска нанесли удары по объектам энергетики Украины, которые используются ВСУ, а также местам сборки и запуска дронов и пунктам размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

Накануне Минобороны сообщило, что российские войска за сутки заняли Ильиновку в Донецкой Народной Республике и Землянки в Харьковской области.