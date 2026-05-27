ВС России взяли под контроль Гранов и Воздвижевку

Российские войска в течение суток установили контроль над двумя населенными пунктами — Гранов в Харьковской области и Воздвижевка в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

Гранов удалось занять благодаря действиям подразделений группировки войск «Север». Бойцы группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и установили контроль над Воздвижевкой.

Минобороны России также сообщило о новых ударах по объектам военной инфраструктуры Украины. По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники ВС РФ нанесли поражение предприятию украинского военно-промышленного комплекса, объектам энергетики, задействованным в интересах ВСУ, а также местам хранения и запуска дальнобойных беспилотников.

Накануне ведомство сообщило об установлении российскими военными контроля над Запсельем и Рясным в Сумской области.