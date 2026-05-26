ВС России установили контроль над Рясным и Запсельем в Сумской области

Российские войска установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное в Сумской области. Об этом Министерство обороны России написало в новой сводке о ходе специальной военной операции.

В ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий продвинулись на сумском направлении и взяли под контроль оба населенных пункта.

Также за сутки российские войска нанесли удары по объектам, связанным с беспилотной авиацией ВСУ. По данным Минобороны, оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили места производства, хранения, запуска и управления беспилотниками самолетного типа, а также пункты временной дислокации украинских подразделний и иностранных наемников в 150 районах.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступления установили контроль над населенным пунктом Добропасово в Днепропетровской области.