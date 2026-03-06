Российские войска освободили Сосновое в ДНР

Подразделения Вооруженных сил России 5 марта освободили населенный пункт Сосновое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в сводке Министерства обороны России о ходе специальной военной.

В ведомстве уточнили, что населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад».

За неделю российские военные нанесли семь групповых ударов по объектам на территории Украины. Атаки стали ответом на удары по гражданской инфраструктуре в России. Удалось поразить энергетические объекты, обеспечивающие работу предприятий ВПК, а также транспортную, аэродромную и портовую инфраструктуру, которое использовали ВСУ.

Кроме того, под удары попали железнодорожные эшелоны с вооружением и техникой, склады боеприпасов, места производства и хранения дальнобойных беспилотников, а также пункты временного размещения подразделений противника.

Также за прошедшую неделю под контроль группировки «Запад» перешли населенные пункты Дробышево и Яровая.