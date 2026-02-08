ВС России взяли под контроль Глушковку в Харьковской области и Сидоровку — в Сумской
Вооруженные силы России за сутки установили контроль над двумя населенными пунктами — Глушковкой в Харьковской области и Сидоровкой — в Сумской. Об этом сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении специальной военной операции.
Глушковку заняли подразделения группировки войск «Запад», Сидоровкой овладели подразделения группировки войск «Север», уточнили в ведомстве.
В течение суток оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Кроме того, под удары попали пункты временного размещения противника в 145 районах.
Накануне Минобороны сообщило об освобождении российскими войсками Чугуновки в Харьковской области.