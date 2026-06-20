У украинских военных в Константиновке осталась лишь одна трасса для снабжения, которую полностью контролируют ВС России. Об этом заявил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Резвый, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, дорога от Дружковки простреливается артиллерией, и любое движение техники сразу пресекается. ВСУ уже не пользуются автомобилями — в основном передвигаются пешком.

Резвый отметил, что, когда российские подразделения только заходили в город, противник пытался контратаковать, но сейчас украинские силы отступают, не имея возможности сопротивляться.

Мирные жители, оставшиеся в Константиновке, ждут освобождения в подвалах и домах. Штурмовые группы обеспечивают их продуктами и медикаментами.

«Они спрашивают: „Когда вы нас освободите?“ Мы говорим: „Осталось немного, осталось чуть-чуть“», — рассказал командир.

В Минобороны уточнили, что гражданские поддерживают российских военных и надеются на скорое освобождение.