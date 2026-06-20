Российские военные за сутки очистили от противника 47 зданий в Красном Лимане

Российские военные за сутки овладели пятью опорными пунктами ВСУ и очистили 47 зданий в Красном Лимане. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Кроме того, на юге города уничтожают блокированную группу 120-й бригады территориальной обороны. Противник потерял здесь до 30 военных, бронеавтомобиль, пикап, самоходную артиллерийскую установку и шесть наземных роботизированных комплексов.

Тем временем в Константиновке за сутки очистили 94 здания и уничтожили до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс противника.

Накануне Минобороны сообщило, что в Красном Лимане для остатков подразделений ВСУ образуется огневой мешок, в котором противник не может перегруппироваться.